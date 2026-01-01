  • 10 января 202610.01.2026суббота
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Врачи ОКБ №2 помогли подростку восстановиться после ДТП

Общество, 15:57 10 января 2026

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Благодаря слаженной работе врачей-неврологов психоневрологического отделения ОКБ №2 и смежных специалистов 16-летний молодой человек, пострадавший в ДТП на мотоцикле, вернулся к полноценной жизни.

Мультидисциплинарная бригада врачей провела необходимые исследования. У пациента были диагностированы травмы головы с кровоизлияниями, переломом основания черепа, ушиб лёгких и перелом позвонка.

Ввиду тяжести состояния было принято решение о проведении экстренного оперативного вмешательства. Нейрохирурги ОКБ №2 выполнили трепанацию черепа для удаления гематомы.

В последующем пациент проходил лечение в отделении реанимации.

"Спустя две недели состояние стабилизировалось и молодой человек был переведен в психоневрологическое отделение детского стационара. Пациенту была назначена максимально эффективная медикаментозная терапия, физиолечение, ЛФК, занятия с логопедом", - рассказала врач-невролог Анна Мокина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ОКБ №2

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:57 10.01.2026Врачи ОКБ №2 помогли подростку восстановиться после ДТП
15:01 10.01.2026С местной культурой и традициями знакомят иностранных студентов в Тюмени
14:41 10.01.2026Мероприятие "Трасса" проводят автоинспекторы на дорогах Тюменской области
13:51 10.01.2026Известный скрипач Павел Милюков выступит в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора