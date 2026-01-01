Врачи ОКБ №2 помогли подростку восстановиться после ДТП
Благодаря слаженной работе врачей-неврологов психоневрологического отделения ОКБ №2 и смежных специалистов 16-летний молодой человек, пострадавший в ДТП на мотоцикле, вернулся к полноценной жизни.
Мультидисциплинарная бригада врачей провела необходимые исследования. У пациента были диагностированы травмы головы с кровоизлияниями, переломом основания черепа, ушиб лёгких и перелом позвонка.
Ввиду тяжести состояния было принято решение о проведении экстренного оперативного вмешательства. Нейрохирурги ОКБ №2 выполнили трепанацию черепа для удаления гематомы.
В последующем пациент проходил лечение в отделении реанимации.
"Спустя две недели состояние стабилизировалось и молодой человек был переведен в психоневрологическое отделение детского стационара. Пациенту была назначена максимально эффективная медикаментозная терапия, физиолечение, ЛФК, занятия с логопедом", - рассказала врач-невролог Анна Мокина.