С местной культурой и традициями знакомят иностранных студентов в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мероприятия, направленные на адаптацию иностранных студентов, организуют в вузах Тюмени. Так, в Тюменском индустриальном университете в 2025 году провели викторины, совместные мероприятия с участием русских и иностранных студентов, занятия по изучению русского языка с нуля.

Также здесь практикуют общение студентов разных национальностей через совместные активности. По словам заведующего кафедрой межкультурной коммуникации ТИУ Светланы Погореловой, в мероприятиях участвуют ребята, которые приехали на учебу в Тюмень из Китая, стран Африки, Сирии, Казахстана, Таджикистана, Афганистана, Туркменистана, Ливана.

"В этом году мы провели патриотические викторины "Братских народов союз вековой" и "Русский язык — живая связь времен". Они знакомят с историей и культурой России, учат любить наш язык, традиции и культуру. Участие в викторинах приняли более 20 тысяч человек из 27 стран. Также организуем и проводим для иностранных студентов адаптационные программы: знакомство с городской средой, съемки видеороликов о достопримечательностях города на разных языках, культурные мероприятия "Здравствуй, Россия!", "Здравствуй, зима!" и другие", - рассказала она в ходе заседания по реализации программы "Мой новый друг" реготделения "Ассамблеи народов России".

Также в вузе развита система наставничества, когда за иностранным студентом закрепляется русский студент, и они вместе участвуют в мероприятиях. Благодаря этой работе иностранцы успешно адаптируются, осваивают бытовые нормы и культурные особенности, растёт их интерес к русскому языку и культуре. Активная работа ведется и в Тюменском госуниверситете.

Менеджер отдела по приему и сопровождению иностранных обучающихся из стран СНГ ТюмГУ Александра Штела отметила, что в вузе организуют адаптационные встречи с иностранными студентами в формате открытого диалога. Все это укрепляет межнациональные отношения и способствует минимизации конфликтов.

"Мы проводим как индивидуальные встречи, так и с малыми группами работаем. Рассказываем об общих правилах поведения, о важности посещения учебных занятий, что они в первую очередь приехали учиться. Выстраиваем доброжелательную атмосферу, ребята могут задавать вопросы. Эта работа дает свои результаты - стало меньше конфликтных ситуаций между студентами разных национальностей, то есть, например, ребята с Казахстана общаются с ребятами с Узбекистана", - рассказал она.

Отметим, в этой работе участвуют не только педагоги вузов, но и активисты Ассамблеи народов России, лидеры национально-общественных объединений региона, сотрудники различных служба и ведомств.