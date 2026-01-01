Выставка "Тюменское новогодье" открыта в музее "Городская Дума" до конца января

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Тюменское новогодье" работает в музее "Городская Дума" до 31 января. Она посвящена истории празднования Нового года и новогодним традициям тюменцев.

Гости увидят предметы из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения: игрушки, открытки и скульптурные композиции разных лет – от времен Российской империи до современности.

В музее "Усадьба Колокольниковых" до 22 февраля можно увидеть выставку "Волшебная кисть Елизаветы Бём". В Тюмени впервые представлено 90 работ Е.М. Бём - одной из первых художниц в жанре поздравительной открытки. На рубеже XIX – XX веков её работы с изображениями детей стали широко известны в России. На выставке демонстрируются оригинальные открытки и книжные иллюстрации из частного собрания ставропольского коллекционера В. Н. Кругова.

Музейный комплекс имени И.Я. Словцова 22 февраля будет знакомить посетителей с творчеством резчиков по кости. Выставка "Резная сказка" представляет литературные и фольклорные сюжеты в искусстве резьбы по кости. У посетителей выставки есть уникальная возможность увидеть подлинные работы легендарных тобольских мастеров: Геннадия Кривошеина, Минсалима Тимергазеева, Гавриила Хазова, Сергея Санаева, Веры Обрядовой и других, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.