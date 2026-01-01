  • 11 января 202611.01.2026воскресенье
Пять рекордов России установили тюменцы в 2025 году

Общество, 18:02 11 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять рекордов России установили тюменцы за 2025 год. В большей степени она касались спортивных достижений.

В День Победы жители города поставили рекорд по массовому исполнению "Катюши" на баяне и аккордеоне. На площади 400-летия в этот день собрались 431 музыканта. Главным дирижером сводного оркестра народных инструментов, в котором играли как профессионалы, так и любители разных возрастов, выступил директор школы № 73 "Лира" Василий Химей. Достижение зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В этот же день жители на набережной установили новый рекорд России по самому массовому поднятию гирь. Участниками спортивно-патриотического мероприятия "Сила единства – вес Победы! Поднимем гири, чтобы поднять дух региона" стали 590 человек. Тюменцы разных возрастов делали армейский рывок гирь весом от 6 до 32 кг в течение девяти минут. Верификацию рекорда также провел Станислав Коненко.

В июне забег "5 огненных авиавёрст" внесли в Книгу рекордов России как самый массовый забег по взлётно-посадочной полосе действующего аэродрома. В мероприятии приняли участие 1 тыс. 652 человека. Они преодолели 5 км — от начала полосы до конца и обратно.

В декабре тюменцы, как и в мае установили два рекорда. В Заречном микрорайоне собралось 1 тыс. 309 в костюмах Дедов Морозов. Участники раздавали прохожим флаеры, подарки и устраивали танцы. Массовый парад волшебников внесли в Книгу рекордов России. Еще одним поводом для рекорда стало чаепитие с тюменскими моржами в ледяной воде на столах, стоящих на плотах. Его установили тюменские моржи совместно с единомышленниками из города Малоярославца Московской области. Особенность в антикварных самоварах и зачитывании хроник Отечественной войны 1812 года участниками акции.

# аккордеон , гири , День Победы , Книга рекордов России , культура , рекорд , спорт

