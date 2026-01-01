Ишимский мультицентр "Моя территория" реализовал четыре ключевых проекта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре ключевых проекта и три информационных повода, посвященных значимым памятным датам, реализовала команда мультицентра "Моя территория" в Ишиме за 2025 год. Общее количество участников мероприятий превысило 1500 человек, а суммарный охват аудитории в социальных сетях составил более 600 тыс. просмотров.

Проект "Линии города" объединил 50 человек для соучастного проектирования городского пространства и сохранения локального исторического наследия. Организаторы собрали 400 историй от жителей Ишима, на основе которых позже создали медные фигурки "Хранители" и аудиоэкскурсии с историями о ключевых местах города.

"Программа поддержки сообществ" была нацелена на выявление, развитие и ресурсную поддержку неформальных общественных объединений города. По итогам конкурсной программы поддержку получили 15 проектов-победителей, в событиях которых поучаствовали 621 человек.

"Фабрика проектов" создала условия для мотивации и обучения инициативной молодёжи инструментам проектного управления и подготовки заявок на грантовые конкурсы федерального и регионального уровней. По итогам проекта его выпускники провели свои мероприятия, которые суммарно собрали 193 участника.

В ходе проекта "Творческая лаборатория" формировалась культурная среда для студенческой молодежи и школьников Ишима через создание пространств для реализации творческого потенциала. Победители проекта организовали собственные творческие события, которые в общей сложности объединили 153 участника.