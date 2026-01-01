  • 11 января 202611.01.2026воскресенье
Титулованные спортсмены провели для тюменцев тренировки по лыжам

Общество, 16:07 11 января 2026

t.me/mv_afanasev

Тренировки по лыжным гонкам провели для тюменцев в экопарке "Затюменский" 11 января титулованные спортсмены - Анна Фролина, Денис Спицов, Павел Вавилов, Дмитрий Маслов, Анастасия Токарева.

"Многие тюменцы, как и я, предпочли именно такой способ отдыха, выбрав зимние виды спорта. В нашем городе сложилась замечательная традиция — проводить в крупных парках мастер-классы с известными спортсменами. Это не просто тренировки, а настоящее общение с чемпионами, которые делятся своим опытом и вдохновляют на новые спортивные достижения. Уверен, что благодаря таким мероприятиям количество сторонников здорового образа жизни и активного зимнего отдыха растет с каждым годом", - написал глава Тюмени Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях.

После тренировок участники проехали по лыжным трассам. В движении им помогали волонтеры. Мэр города пообещал, что подобные мероприятия будут проводиться и в других парках города.

# лыжные гонки , Максим Афанасьев , экопарк Затюменский

