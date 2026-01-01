  • 11 января 202611.01.2026воскресенье
Тюменский психиатр советует выбрать путь небольших и безопасных шагов

Общество, 16:41 11 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вместо попыток создать "нового себя" через изнурительные тренировки, лучше выбрать путь небольших и безопасных шагов, двигаясь хотя бы по 15 минут в день, но стабильно. При этом любой реалистичный план должен быть "антихрупким", обязательно включать в себя ритуалы восстановления. Это как минимум один день полной паузы в неделю, так как отсутствие отдыха неизбежно ведет к выгоранию.

Такие советы дала психиатр Тюменского кардиоцентра Елена Кузьмищева.

Чтобы планирование на 2026 год стало эффективным, специалист рекомендует сфокусироваться не на целях, а на повторяющемся опыте, например, на желании просыпаться без тревоги или ходить на работу с удовольствием. Такой бережный подход, основанный на поддержке нервной системы и честности перед самим собой, сегодня активно применяется не только в психотерапии, но и в кардиологической реабилитации. Особенно важно придерживаться этой стратегии тем, кто восстанавливается после болезней, заменяя внешнее давление и завышенные ожидания искренней заботой о собственном самочувствии, пишет tmn.aif.ru.

