В Тюменской области для 13 тысяч потребителей повысили качество услуг теплоснабжения

Экономика, 08:11 11 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для 13 тыс. потребителей в Тюменской области повысили качество услуг теплоснабжения по итогам 2025 года. Общий объем инвестиций в отрасль составил 2 млрд 760 млн рублей. 11 объектов было построено или реконструировано в рамках концессии.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов на расширенном заседании регионального правительства.

"В регионе за год полностью ликвидирована спорная система отношений по передаче имущества компаниям-операторам через отдельные решения муниципалитетов в рамках деятельности комиссии по чрезвычайным ситуациям. Вся коммунальная инфраструктура области обслуживается либо по концессии, либо по действующим договорам аренды, через муниципальные унитарные предприятия", - отметил Перевалов.

В регионе на 8 % снизилось число инцидентов на объектах теплоснабжения за год.

В 2026 году увеличится доля финансирования из бюджета области на модернизацию сферы. Средства направят на ремонт и реконструкцию 15 котельных, 40 км сетей.

В сфере энергетики за 2025 год ведущие шесть ресурсоснабжающих предприятий Тюменской области инвестировали в объекты 10 млн 639 тыс. рублей. В 2026 году эта сумма составит 14 млн 492 тыс. рублей.

Средства направят на строительство 1 тыс. 300 км линий электропередач. Трансформаторная мощность объектов региона увеличат на 719 мегавольт-ампер.

Анжела Лебедева

