В Тюменском округе открыли 24 детские игровые площадки

Общество, 15:39 11 января 2026

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

24 детские игровые площадки в 14 сельских поселениях обустроено в Тюменском округе за счет местного бюджета. Заменены малые архитектурные формы на четырех существующих площадках.

При поддержке регионального правительства благоустроены общественные пространства в поселке Богандинском, селах Кулаково, Каскара, Салаирка и Чикча.

В год 80-летия Победы в Тюменском округе отремонтировали четыре памятника воинам Великой Отечественной войны: в Богандинском, Каскаринском, Новотарманском и Онохинском сельских поселениях.

Администрацией округа заключено третье концессионное соглашение с Тюменским водоканалом. Специалисты приступят к обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения в отдаленных селах и деревнях по Тобольскому и Старотобольскому трактам. По условиям соглашения до 2040 года в развитие системы водоснабжения этих территорий планируется инвестировать 2,2 млрд рублей.

Важным событием в отрасли ЖКХ стал ввод в эксплуатацию котельной в бывшем 10-м военном городке п. Богандинский, где живут 600 человек. К микрорайону подвели природный газ, специалисты МУП "ЖКХ Боровский" возвели блочно-модульную котельная мощностью 6 мегаватт, закупили и установили необходимое оборудование. Работа котельной стартовала с началом отопительного периода, сообщает пресс-служба главы Тюменского муниципального округа.

