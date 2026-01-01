В Тюменской области на четырех дорогах появятся пункты весогабаритного контроля

Устройство четырех автоматических системы весового и габаритного контроля (АПВГК) тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" запланировано в 2026 году. Управление автомобильных дорог Тюменской области занимается инженерными изысканиями и проектной документацией, сообщает Главное управление строительства.

Пункты весогабаритного контроля появятся: на 116 км трассы Аромашево-Вагай в Вагайском округе; 22 км трассы Тюмень-Нижняя Тавда в Нижнетавдинском округе; 19 км автодороги Ишим-Казанское-гр.Казахстана в Ишимском округе; 38 км дороги Тюмень-Каменка-гр. Свердловской области в Тюменском округе.

Подрядной организацией завершены работы по первому этапу инженерных изысканий. В ходе разработки проектной документации определены оптимальные места размещения оборудования АПВГК.

В документах учтен опыт эксплуатации действующего пункта весогабаритного контроля на автомобильной дороге Ялуторовск-Ярково. Предусмотрены меры по предотвращению преднамеренного объезда. Запланировано расширение серверов Центра организации дорожного движения в связи с установкой новых пунктов.