  • 11 января 202611.01.2026воскресенье
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

В РФ продолжат реализацию программы социальной газификации

Экономика, 13:39 11 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Льготные категории граждан продолжат и в 2026 году получать господдержку в рамках программы социальной газификации. Как и прежде участникам программы социальной газификации, имеющим право на льготы, будет предоставлена субсидия на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям, сообщает правительство РФ.

Размер субсидии составит не менее 100 тыс. рублей.

Такую поддержку получают: многодетные родители, люди с невысокими доходами, участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды I группы, граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны.

Всего в 2026 году на поддержку льготников по программе социальной газификации планируется направить 1 млрд рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# газификация , льготная газификация , Правительство РФ , социальная помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:39 11.01.2026В РФ продолжат реализацию программы социальной газификации
11:41 11.01.2026В Тюменской области на четырех дорогах появятся пункты весогабаритного контроля
09:51 11.01.2026Предприниматели Тюменской области получили поручительства на сумму около 700 млн рублей
08:11 11.01.2026В Тюменской области для 13 тысяч потребителей повысили качество услуг теплоснабжения

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора