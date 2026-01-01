В РФ продолжат реализацию программы социальной газификации

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Льготные категории граждан продолжат и в 2026 году получать господдержку в рамках программы социальной газификации. Как и прежде участникам программы социальной газификации, имеющим право на льготы, будет предоставлена субсидия на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям, сообщает правительство РФ.

Размер субсидии составит не менее 100 тыс. рублей.

Такую поддержку получают: многодетные родители, люди с невысокими доходами, участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды I группы, граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны.

Всего в 2026 году на поддержку льготников по программе социальной газификации планируется направить 1 млрд рублей.