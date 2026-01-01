  • 11 января 202611.01.2026воскресенье
Предприниматели Тюменской области получили поручительства на сумму около 700 млн рублей

Экономика, 09:51 11 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

123 поручительства на сумму 699,6 млн рублей предоставлено предпринимателям Тюменской области в 2025 году. В рамках программы гарантийного фонда инвестиционного агентства удалось привлечь 2 млн 149 тыс. рублей.

Гарантийный фонд поддерживает бизнес путем предоставления поручительств по кредитам, микрозаймам, лизингу и банковским гарантиям. Программа рассчитана на малый и средний бизнес, начинающих предпринимателей, а также на самозанятых, зарегистрированных на территории региона.

На сегодняшний день в программе Гарантийного фонда участвуют 22 организация, включая: 19 банков-партнёров; федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития" (Фонд развития промышленности); фонд финансирования предпринимательства; АО "ТАЛК Лизинг", сообщает региональное инвестагентство.

Всю информация о программе Гарантийного фонда - на инвестиционном портале.

# инвестиционное агентство

