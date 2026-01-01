  • 11 января 202611.01.2026воскресенье
На улучшение психологического состояния зимой влияют яркие вещи, считают медики

Общество, 14:28 11 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зима сильно влияет на эмоциональность и психологическое состояние. Добавить в окружающую вас обстановку побольше ярких вещей и настроение улучшится, считает психотерапевт областной клинической психиатрической больницы Ольга Ткачук.

"Важно строго соблюдать режим сна. Когда за окном темно бывает трудно заставить себя вылезти из кровати. Но четкий график сна необходим для работы нервной системы. Даже в выходные нужно вставать в то же время, что и в будни. Настройте дома хорошее освещение и добавьте в свой привычный график прогулки при дневном свете. Старайтесь регулярно заниматься спортом", - советует медик.

Также необходимо сбалансировать питание, чтобы организму хватало белков, жиров, углеводов, клетчатки. Добавить в привычный рацион больше продуктов с витамином D и омегой-3.

Ежедневно устраивать цифровой детокс – проводить хотя бы 15-20 минут без гаджетов, пишет "МегаТюмени".

