Мероприятие "Трасса" проводят автоинспекторы на дорогах Тюменской области

В оставшиеся дни новогодних каникул сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области усилили контроль на федеральных и региональных автодорогах. В регионе проходит мероприятие "Трасса".

Сотрудники Госавтоинспекции проводят массовую разъяснительную работу, рекомендуя водителям сбавить скорость и минимизировать опасные маневры обгона и выезда на встречную полосу.

"Последние праздничные дни могут стать аварийными на дорогах, так как многие семьи возвращаются домой после каникул, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. - К сожалению, в новогодние праздники не обошлось без трагических ДТП с участием семей с детьми".

Андрей Миллер призывал жителей Ямала и Югры, возвращающихся домой, к осторожности и аккуратности в пути.