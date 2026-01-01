  • 10 января 202610.01.2026суббота
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Мероприятие "Трасса" проводят автоинспекторы на дорогах Тюменской области

Общество, 14:41 10 января 2026

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В оставшиеся дни новогодних каникул сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области усилили контроль на федеральных и региональных автодорогах. В регионе проходит мероприятие "Трасса".

Сотрудники Госавтоинспекции проводят массовую разъяснительную работу, рекомендуя водителям сбавить скорость и минимизировать опасные маневры обгона и выезда на встречную полосу.

"Последние праздничные дни могут стать аварийными на дорогах, так как многие семьи возвращаются домой после каникул, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. - К сожалению, в новогодние праздники не обошлось без трагических ДТП с участием семей с детьми".

Андрей Миллер призывал жителей Ямала и Югры, возвращающихся домой, к осторожности и аккуратности в пути.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:57 10.01.2026Врачи ОКБ №2 помогли подростку восстановиться после ДТП
15:01 10.01.2026С местной культурой и традициями знакомят иностранных студентов в Тюмени
14:41 10.01.2026Мероприятие "Трасса" проводят автоинспекторы на дорогах Тюменской области
13:51 10.01.2026Известный скрипач Павел Милюков выступит в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора