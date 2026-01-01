  • 10 января 202610.01.2026суббота
Известный скрипач Павел Милюков выступит в Тюмени

Общество, 13:51 10 января 2026

tgf.kto72.ru | Фото: tgf.kto72.ru

Известный российский скрипач Павел Милюков выступит в Тюменской филармонии. Концерт с участием Тюменского филармонического оркестра под управлением Юрия Медяника состоится 31 января.

Прозвучат два ключевых произведения русской музыки XX века: Второй скрипичный концерт Дмитрия Шостаковича и Пятая симфония Сергея Прокофьева.

Павел Милюков — заслуженный артист России, лауреат престижных международных конкурсов и педагог Московской консерватории.

Его гастрольный график включает выступления по всей Европе, в Азии и Америке. Для своего визита в Тюмень музыкант привезёт уникальную скрипку работы мастера Пьетро Джованни Гварнери, которую предоставил швейцарский фонд.

Концерт пройдёт в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны". Билеты уже можно приобрести в кассах ТКТО, в инфокиоске на улице Дзержинского и на сайте филармонии.

Возрастное ограничение 6+.

# Тюменская филармония

