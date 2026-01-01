  • 10 января 202610.01.2026суббота
Шесть техногенных пожаров потушили в Тюменской области 9 января

Происшествия, 17:12 10 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть техногенных пожаров зафиксировано в Тюменской области за минувшие сутки 9 января, сообщает региональное Управление МЧС России.

Возгорание хозпостройки произошло в се. Абатское на улице 9 Мая. Огонь повредил постройки и жилой дом на общей площади 177 кв. м. Предварительная причина пожара - короткое замыкание.

Около трех часов дня в Ялуторовске на улице Революции,79 загорелся гараж. Огонь ликвидирован на площади 30 кв. м. Предварительная причина– короткое замыкание.

В с. Уват в микрорайоне Центральный в пятом часу вечера загорелся автомобиль Mercedes. Огнём поврежден моторный отсек и отделка салона. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

