Шесть техногенных пожаров потушили в Тюменской области 9 января

Шесть техногенных пожаров зафиксировано в Тюменской области за минувшие сутки 9 января, сообщает региональное Управление МЧС России.
Возгорание хозпостройки произошло в се. Абатское на улице 9 Мая. Огонь повредил постройки и жилой дом на общей площади 177 кв. м. Предварительная причина пожара - короткое замыкание.
Около трех часов дня в Ялуторовске на улице Революции,79 загорелся гараж. Огонь ликвидирован на площади 30 кв. м. Предварительная причина– короткое замыкание.
В с. Уват в микрорайоне Центральный в пятом часу вечера загорелся автомобиль Mercedes. Огнём поврежден моторный отсек и отделка салона. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.