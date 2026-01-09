  • 9 января 20269.01.2026пятница
Семь социальных объектов ввели в эксплуатацию в Тюменской области в 2025 году

Общество, 19:42 09 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь социальных объектов сдали в эксплуатацию в Тюменской области в 2025 году, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Это четыре школы: в п. Московском Тюменского округа; в п. Першино Уватского округа; в с. Большой Краснояр Ярковского района; в с. Казанское Вагайского района.

Также завершили строительство филиала поликлиники Областной больницы №19 в п. Богандинском Тюменского округа, в Тюмени детского сада на Вьюжной и крытого ледового катка на Судоремонтной.

В строительстве сейчас находится ещё 15 социальных объектов.

# Главное управление строительства Тюменской области , строительство

