  • 9 января 20269.01.2026пятница
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Тюменские психологи советуют постепенно готовиться к возвращению в рабочий режим

Общество, 17:28 09 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Практическими рекомендациями, которые помогут сделать переход от праздника к будням максимально комфортным, поделились психологи с жителями Тюменской области.

Психолог АНО "Центр социальной реабилитации „Тюменский" Надежда Кулева отмечает: всё зависит от того, как человек провёл каникулы. Если домашний отдых и семейные заботы утомили, возвращение к рабочим задачам может восприниматься как долгожданная перемена. Но если за время праздников вы полностью погрузились в отпускное настроение, потребуется особая подготовка, сообщает Тюменская область сегодня.

"Если вы употребляете алкоголь, стоит воздержаться от него за несколько дней до выхода на работу. Алкоголь — это депрессант, а не антидепрессант: после его приёма дофаминовая система восстанавливается, и настроение будет сниженным", - отметила предупреждает Надежда Кулева.

До окончания каникул необходимо закрыть все незавершённые дела, чтобы не столкнуться с лавиной задач в первый рабочий день. Клинический психолог, гештальт‑консультант Александр Бунин объясняет: трудности с возвращением к работе часто вызваны психологическим синдромом отмены. Резкий переход от свободы и отдыха к строгому графику порождает чувство подавленности.

Чтобы смягчить этот переход, психолог рекомендует за пару дней до работы постепенно вернуться к привычному режиму сна и питания. На рабочем месте стоит уделить время наведению порядка: избавиться от накопившегося мусора, разложить бумаги и канцелярию. Входить в рабочий темп лучше поэтапно: сначала просмотреть почту и зафиксировать ключевые задачи на ближайшие дни, затем составить чёткий план.

Ведение календаря и планировщика снимает напряжение от страха что‑то забыть, а отметки о выполненных делах дают чувство удовлетворения. Метод Pomodoro (25 минут работы и 5 минут отдыха) помогает сохранять продуктивность, а перерывы стоит наполнять сменой деятельности — например, лёгкой разминкой или короткой прогулкой. Общение с коллегами создаёт благоприятную атмосферу и служит источником поддержки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Новый год , работа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:47 09.01.2026Топ-3 нарушений ПДД назвали тюменские автоинспекторы 
19:42 09.01.2026Семь социальных объектов ввели в эксплуатацию в Тюменской области в 2025 году
17:28 09.01.2026Тюменские психологи советуют постепенно готовиться к возвращению в рабочий режим
16:43 09.01.2026Прием заявлений от тюменских охотников на добычу птиц стартует 12 января

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора