Тюменские психологи советуют постепенно готовиться к возвращению в рабочий режим

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Практическими рекомендациями, которые помогут сделать переход от праздника к будням максимально комфортным, поделились психологи с жителями Тюменской области.

Психолог АНО "Центр социальной реабилитации „Тюменский" Надежда Кулева отмечает: всё зависит от того, как человек провёл каникулы. Если домашний отдых и семейные заботы утомили, возвращение к рабочим задачам может восприниматься как долгожданная перемена. Но если за время праздников вы полностью погрузились в отпускное настроение, потребуется особая подготовка, сообщает Тюменская область сегодня.

"Если вы употребляете алкоголь, стоит воздержаться от него за несколько дней до выхода на работу. Алкоголь — это депрессант, а не антидепрессант: после его приёма дофаминовая система восстанавливается, и настроение будет сниженным", - отметила предупреждает Надежда Кулева.

До окончания каникул необходимо закрыть все незавершённые дела, чтобы не столкнуться с лавиной задач в первый рабочий день. Клинический психолог, гештальт‑консультант Александр Бунин объясняет: трудности с возвращением к работе часто вызваны психологическим синдромом отмены. Резкий переход от свободы и отдыха к строгому графику порождает чувство подавленности.

Чтобы смягчить этот переход, психолог рекомендует за пару дней до работы постепенно вернуться к привычному режиму сна и питания. На рабочем месте стоит уделить время наведению порядка: избавиться от накопившегося мусора, разложить бумаги и канцелярию. Входить в рабочий темп лучше поэтапно: сначала просмотреть почту и зафиксировать ключевые задачи на ближайшие дни, затем составить чёткий план.

Ведение календаря и планировщика снимает напряжение от страха что‑то забыть, а отметки о выполненных делах дают чувство удовлетворения. Метод Pomodoro (25 минут работы и 5 минут отдыха) помогает сохранять продуктивность, а перерывы стоит наполнять сменой деятельности — например, лёгкой разминкой или короткой прогулкой. Общение с коллегами создаёт благоприятную атмосферу и служит источником поддержки.