В регионе подвели итоги творческого конкурса ГТО

Спорт, 13:41 07 января 2026

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Студентка ТИУ Анна Соловьянова стала победителем творческого конкурса среди обучающихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования "Вместе с ГТО". Ее работа получила первое место в номинации "Лучший агитационный плакат о ГТО".

В рамках конкурса студенты региона представили на суд жюри творческие работы в трех номинациях. "Лучший видеоролик о ГТО" создала студентка ТИУ Милана Устиновоа.

В номинации "Лучшая компьютерная презентация об истории ГТО в Тюменской области" победил также студент ТИУ Артём Гизатуллин.

В награду за творчество победители и призеры получили дипломы и памятные подарки с символикой комплекса ГТО, сообщает областной департамент по спорту.

