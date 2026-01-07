В регионе подвели итоги творческого конкурса ГТО
Студентка ТИУ Анна Соловьянова стала победителем творческого конкурса среди обучающихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования "Вместе с ГТО". Ее работа получила первое место в номинации "Лучший агитационный плакат о ГТО".
В рамках конкурса студенты региона представили на суд жюри творческие работы в трех номинациях. "Лучший видеоролик о ГТО" создала студентка ТИУ Милана Устиновоа.
В номинации "Лучшая компьютерная презентация об истории ГТО в Тюменской области" победил также студент ТИУ Артём Гизатуллин.
В награду за творчество победители и призеры получили дипломы и памятные подарки с символикой комплекса ГТО, сообщает областной департамент по спорту.