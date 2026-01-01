Более 54 километров автодорог отремонтировали в Тюменском округе за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

97 объектов на территории Тюменского муниципального округа привели в нормативное состояние в 2025 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ремонтные работы прошли во всех 20 сельских поселениях округа. Больше всего объектов, традиционно, отремонтировали в жилом секторе.

Для жителей сделали комфортные подъезды к домам, вдоль дороги укрепили обочины и углубили водопропускные канавы, а на самих улицах дорожники уложили двойной слой асфальтобетона.

Особое внимание уделили подъездным путям к социальным объектам. Так, в с. Онохино отремонтировали ул. Центральную, а в дер. Янтык – ул. Мусы Джалиля, эти дороги ведут к школам.

Родители отмечают, что добираться до образовательных учреждений стало намного комфортнее и безопаснее.

Также в округе в год 80-летия Победы отремонтированы дороги в рамках проекта "Улица Победы": это ул. 40 лет Победы в с. Онохино, ул. 65 лет Победы в д. Малиновка, ул. Ватутина в п. Богандинский и пер. Федорова в д. Якуши.

Помимо улиц, названных в честь Дня Победы и героев Великой Отечественной войны, дорожники привели в нормативное состояние дороги, ведущие к обелискам, памятникам и мемориалам.