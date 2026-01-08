Художник Светлана Хайрулина представит тюменцам персональную выставку

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Встреча с художником Светланой Хайрулиной пройдет в библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15, к. 1) в Тюмени 10 января. Начало мероприятия — в 15 часов.

Художник представит свою персональную выставку "Красивая жизнь обычных вещей". Она откроет зрителям мир красоты, скрытой в простых вещах и повседневных моментах. Светлана уверена, что природа вокруг нас прекрасна именно в мельчайших деталях, которые мы часто упускаем из виду в спешке современной жизни, а также расскажет с помощью каких техник удается воссоздать достоверные и "живые" фрагменты в своих работах.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 12+.