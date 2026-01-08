  • 8 января 20268.01.2026четверг
5 тыс. тюменцев поработают в "Отрядах мэра" в 2026 году

Общество, 16:41 08 января 2026

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Более 5 тыс. тюменцев трудоустроятся в рамках проекта "Отряды мэра" в 2026 году. Это 5 тыс. подростков от 14 до 17 лет и 111 молодых людей старше 18 лет в качестве руководителей бригад.

Средняя зарплата за десятидневную смену составит 7 тыс. 741 рубль. Ежедневно ребята будут работать по три часа, пишет Вслух.ру.

﻿
