Тюменка Виктория Сливко стала второй в масс-старте чемпионата России по биатлону

t.me/russianbiathlon t.me/russianbiathlon

Участница сборной ХМАО - Югры Виктория Метеля стала победителем большого масс-старта на 12 км чемпионата России в Ижевске 11 января. На втором месте тюменка Виктория Сливко, бронза у Анастасии Томшиной, Сахалинская область — Красноярский край, сообщает Союз биатлонистов.

Всего 60 спортсменов участвовали в данной дисциплине. В состав сборной Тюменской области на масс-старт чемпионата России вышли: Виктория Сливко, Ксения Довгая, Маргарита Болдырева, Анна Грухвина, Елизавета Фролова.

Напомним, на счету тюменской биатлонистки Виктории Сливко по итогам стартов уже есть золотая медаль в индивидуальной гонке. И бронза в одиночной смешанной эстафете с Михаилом Бурундуковым. Таким образом, Виктория заработала медали всех достоинств чемпионата.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил спортсменку в своих аккаунтах в соцсетях: "Вика – большая молодец, настоящий лидер тюменской сборной по биатлону. Поздравляю спортсменку и тренерский штаб. Болеем за наших!".

Чемпионат России в Ижевске начался с 8 января и завершится 11 января. 176 спортсменов из 21 субъекта Российской Федерации, а также Республики Беларусь участвуют в состязаниях. Тюменскую область представляют 12 биатлонистов.