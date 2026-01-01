  • 11 января 202611.01.2026воскресенье
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Тюменка Виктория Сливко стала второй в масс-старте чемпионата России по биатлону

Спорт, 13:17 11 января 2026

t.me/russianbiathlon

Участница сборной ХМАО - Югры Виктория Метеля стала победителем большого масс-старта на 12 км чемпионата России в Ижевске 11 января. На втором месте тюменка Виктория Сливко, бронза у Анастасии Томшиной, Сахалинская область — Красноярский край, сообщает Союз биатлонистов.

Всего 60 спортсменов участвовали в данной дисциплине. В состав сборной Тюменской области на масс-старт чемпионата России вышли: Виктория Сливко, Ксения Довгая, Маргарита Болдырева, Анна Грухвина, Елизавета Фролова.

t.me/russianbiathlon t.me/russianbiathlon t.me/russianbiathlon t.me/russianbiathlon ﻿

Напомним, на счету тюменской биатлонистки Виктории Сливко по итогам стартов уже есть золотая медаль в индивидуальной гонке. И бронза в одиночной смешанной эстафете с Михаилом Бурундуковым. Таким образом, Виктория заработала медали всех достоинств чемпионата.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил спортсменку в своих аккаунтах в соцсетях: "Вика – большая молодец, настоящий лидер тюменской сборной по биатлону. Поздравляю спортсменку и тренерский штаб. Болеем за наших!".

Чемпионат России в Ижевске начался с 8 января и завершится 11 января. 176 спортсменов из 21 субъекта Российской Федерации, а также Республики Беларусь участвуют в состязаниях. Тюменскую область представляют 12 биатлонистов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# биатлон , Виктория Сливко , СБР , чемпионат России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:17 11.01.2026Тюменка Виктория Сливко стала второй в масс-старте чемпионата России по биатлону
16:16 10.01.2026Тюменцев после новогодних каникул приглашают на физкультурно-оздоровительное мероприятие
12:13 10.01.2026Тюменский "Рубин" открыл календарь игр 2026 года победой над гостями из Верхней Пышмы
15:35 08.01.2026День фигурного катания отмечают в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора