В Ялуторовском сосудистом центре 160 пациентам сделали стентирование коронарных артерий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональный сосудистый центр (РСЦ) на базе Областной больницы №23 Ялуторовска открыли в 2025 году. Кроме экстренной медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом, в РСЦ оказывают помощь и плановым пациентам.

Проведено уже более 500 коронароангиографий, из них более 160 пациентам выполнено стентирование коронарных артерий. Все это позволяет не только спасать жизни, но и улучшать качество жизни пациентов и их продолжительность.

В РСЦ работают врачи-кардиологи, врачи по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению. Штат специалистов полностью укомплектован. Используются качественные расходные материалы, больница обеспечена всем необходимым, что позволяет оказывать на сегодняшний день экстренную, качественную и своевременную медицинскую помощь пациентам с острым коронарным синдромом в круглосуточном режиме.

Планируется широкое развитие эндоваскулярной службы, в перспективе проведение оперативного лечения крупных периферических сосудов, эндоваскулярное лечение острого нарушения мозгового кровообращения, сообщает пресс-служба медучреждения.