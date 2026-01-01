Русскому языку обучают иностранных детей в центре "Этнос"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

150 детей иностранцев, которые не прошли тестирование на знание русского языка, занимаются в тюменском центре "Этнос". Об этом на заседании в региональном отделении "Ассамблеи народов России" рассказала руководитель учреждения Гульнара Сагитова.

"У нас в двух корпусах занимаются десять групп таких ребят в зависимости от возраста и знания языка. В работе задействованы пять педагогов. Занятия – это не просто заучивание русского языка, а работа с текстом, его анализ. К примеру, детям дается отрывок и нужно определить основную мысль, понимать – повествование это или рассуждение", - рассказала она.

По словам главного специалиста отдела общего и дошкольного образования департамента образования и науки Тюменской области Ольги Базыльниковой, знания ребят, которые прошли дополнительное обучение русскому языку в центре "Этнос", повышаются.

"Мы сотрудничаем с центром "Этнос" и направляем туда детей. И есть ребята, которые приходят на повторное тестирование после занятий в "Этносе", и успешно проходят тестирование. А есть те, кто со второй попытки не сдают тест, но мы смотрим динамику и видим, что результаты у них повышаются, количество первичных баллов увеличивается", - рассказала она.

Ольга Базыльникова напомнила, что с 1 апреля дети иностранных граждан для зачисления в школу должны пройти тестирование на знание русского языка. Для каждой параллели по возрастам определены свои диагностические материалы, подтверждающие минимальный уровень владения русским языком. Например, у первоклассников – устная часть, а у детей постарше – не только устное владение, но и знание правил русского языка. Также определены четкие критерии для оценки результатов тестирования.

"То есть это очень строгие высокие требования, которые разрабатываются Рособрнадзором и направляются нам. На сегодняшний день в школах Тюменской области из двух тысяч детей иностранных граждан, 20% - это как раз те, кто поступил в школу с учетом изменений в законодательстве. В Тюменской области тест успешно сдали 47% таких детей. Они зачислены и обучаются в образовательных организациях", - добавила она.

Любовь Голышева