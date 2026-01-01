  • 11 января 202611.01.2026воскресенье
В Ишиме ремонтируют здание православной гимназии

Общество, 12:03 11 января 2026

скриншот видео

Ремонт здания православной гимназии ведет подрядная организация в Ишиме. Средства на эти цели выделены из местного бюджета.

"Помещение, где располагается Ишимская православная гимназия, необходимо сохранить. Для этого подрядная организация уже обшила металлосайдингом внутреннюю часть здания, в этом году предстоит отремонтировать внешнюю часть – "лицо" архитектурного комплекса будет оштукатурено и приведено в нормативное состояние", - рассказал глава города Федор Шишкин.

Подробнее в видео.

# Ишим , Федор Шишкин

