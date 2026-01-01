В Ишиме ремонтируют здание православной гимназии
Ремонт здания православной гимназии ведет подрядная организация в Ишиме. Средства на эти цели выделены из местного бюджета.
"Помещение, где располагается Ишимская православная гимназия, необходимо сохранить. Для этого подрядная организация уже обшила металлосайдингом внутреннюю часть здания, в этом году предстоит отремонтировать внешнюю часть – "лицо" архитектурного комплекса будет оштукатурено и приведено в нормативное состояние", - рассказал глава города Федор Шишкин.
Подробнее в видео.