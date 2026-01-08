  • 8 января 20268.01.2026четверг
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

В Тюмени выпускники прошлых лет могут подать заявление на сдачу ЕГЭ до 30 января

Общество, 18:47 08 января 2026

Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

В Тюмени выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ-2026. Заявление необходимо подать до 30 января.

Сдать экзамены выпускники могут, если предыдущий результат оказался непроходным или не позволил поступить на бюджетное место. Либо если они решили изменить траекторию обучения, для чего потребуются другие предметы для поступления. Либо закончился пятилетний срок действия прошлых результатов ЕГЭ.

С заявлениями можно обратиться в департамент образования администрации города: ул. Володарского, 13, кабинет 202. Время приема — по будням с 14 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, пишет Вслух.ру.

Необходимо предоставить оригиналы и копии паспорта (2,3 страница и страница с регистрацией по месту жительства), аттестата о среднем общем образовании. В случае смены фамилии – оригинал и копию свидетельства о браке или свидетельства о перемене имени (при смене фамилии, имени, отчества).

Досрочный период в 2026 году начнется 20 марта, основной — 1 июня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЕГЭ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:00 08.01.2026Команда "Елки желаний" поздравила детей из Нижнетавдинского округа
18:47 08.01.2026В Тюмени выпускники прошлых лет могут подать заявление на сдачу ЕГЭ до 30 января
17:06 08.01.2026Художник Светлана Хайрулина представит тюменцам персональную выставку
16:41 08.01.20265 тыс. тюменцев поработают в "Отрядах мэра" в 2026 году

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора