В Тюмени выпускники прошлых лет могут подать заявление на сдачу ЕГЭ до 30 января

| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

В Тюмени выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ-2026. Заявление необходимо подать до 30 января.

Сдать экзамены выпускники могут, если предыдущий результат оказался непроходным или не позволил поступить на бюджетное место. Либо если они решили изменить траекторию обучения, для чего потребуются другие предметы для поступления. Либо закончился пятилетний срок действия прошлых результатов ЕГЭ.

С заявлениями можно обратиться в департамент образования администрации города: ул. Володарского, 13, кабинет 202. Время приема — по будням с 14 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, пишет Вслух.ру.

Необходимо предоставить оригиналы и копии паспорта (2,3 страница и страница с регистрацией по месту жительства), аттестата о среднем общем образовании. В случае смены фамилии – оригинал и копию свидетельства о браке или свидетельства о перемене имени (при смене фамилии, имени, отчества).

Досрочный период в 2026 году начнется 20 марта, основной — 1 июня.