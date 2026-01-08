Детские санки и полуметровое бревно обнаружили в тюменской канализации

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Детские санки, коленвал от автомобильного двигателя, полуметровое бревно и топор нашли при промывке канализационного коллектора в районе улицы 30 лет Победы в Тюмени. Предметы мешали нормальному движению сточных вод.

Помимо санок и автодеталей из коллектора подняли несколько тонн тряпок и влажных салфеток, рассказал начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения "Росводоканал Тюмень" Роман Габрильян.

Влажные салфетки из нетканых материалов — самая частая причина засоров. Они сматываются в огромные комки, забивают трубы и выводят из строя насосы. Ежедневно на насосных станциях удерживается до 10 тонн салфеток и другого нерастворимого мусора.

За 2025 год в Тюмени специалисты водоканала устранили 4 тыс. 865 засоров. С помощью подрядных организаций и специализированной техники прочищено более 22 километров коммуникаций. Еще более 180 километров сетей промыто собственными силами предприятия.

Тюменцам напоминают: в систему водоотведения нельзя выбрасывать ветошь, влажные салфетки, жир, наполнители для кошачьих туалетов, остатки строительных смесей и любой другой нерастворимый мусор.