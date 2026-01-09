Агрономы рассказали, как ухаживать за фиалками зимой

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Советы по уходу за фиалками дали жителям Тюменской области агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Для формирования пышных бутонов, обязательным условием для фиалки является освещенность. Нужно использовать фитолампы, чтобы продлить световой день до 10–12 часов. Размещают их на высоте 20–25 см для светодиодных ламп и 30–35 см для люминесцентных. А также фиалки требуют равномерного освещения, специалисты рекомендуют раз в неделю поворачивать горшок другой стороной к источнику свету.

Переувлажнение грунта негативно сказывается на развитии фиалки. Из-за меньшего испарения влаги зимой грунт долго остаётся влажным, и при низкой температуре это создаёт условия для гнили. Фиалки очень теплолюбивы, не переносят сквозняков, и полив холодной водой. Необходимо осуществлять полив водой комнатной температуры, сообщает КП-Тюмень.

Фиалки не любят опрыскивание листьев или попадание влаги в розетку. Это может привести к грибковым болезням и загниванию. Поэтому поливают цветы только по периметру горшка, при этом нижние листья растения нужно приподнять. Фосфор является основным элементом питания при бутонизации. Без него растение наращивает листья, но не цветы. Можно приобрести специальные смеси удобрений для фиалок, где все элементы, необходимые им, находятся в сбалансированном виде.

Фиалкам не требуется большой горшок. Они начинают цвести, когда их корни упираются в стенки горшка. Оптимальный размер емкости для роста фиалки — 10 сантиметров.