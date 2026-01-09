  • 9 января 20269.01.2026пятница
Тюменцы могут выиграть поездку в Арктику в конкурсе "Вместе в цифровое будущее"

Общество, 12:37 09 января 2026

Фото предоставлено организаторами конкурса | Фото предоставлено организаторами конкурса

Жители Тюменской области могут подать заявку на участие в XV юбилейном конкурсе "Вместе в цифровое будущее" до 28 февраля. Главный приз - поездка в Арктику. Тюменские представители СМИ отправили 10 материалов, сообщает пресс-служба департамента общественных связей Тюменской области.

Как рассказали организаторы, первой стала работа журналиста ИА "Тюменская линия" Виктории Макаровой. Автор пишет о новом отечественном решении, позволяющем планировать развитие региональной инфраструктуры и повышать качество жизни людей.

Пока большинство конкурсантов выбирают номинацию "Интернет-СМИ", далее идут "Телевидение и видеоконтент в СМИ", "Печатная пресса".

Чтобы отправить материал, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса в личном кабинете участника. Итоги регионального этапа станут известны в мае, а федерального — в июне 2026 года.

# конкурсы , СМИ

﻿
