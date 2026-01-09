  • 9 января 20269.01.2026пятница
Тюменцам дали рекомендации по защите кожи зимой

Общество, 09:59 09 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Несколько правил по уходу за кожей в зимний период рассказали жителям Тюменской области. Кандидат технических наук, доцент кафедры "Химические технологии" Пермского национального исследовательского политехнического университета Юлия Рожкова объяснила, как правильно выстроить зимний бьюти-рутину.

Как сообщает "Вслух.ру", нельзя пользоваться горячей водой. Она сушит кожу. Особенно вредно мыть ей руки сразу после прихода с улицы. Резкий контраст температур вызывает микротрещины в верхнем слое кожи, так как он не успевает адаптироваться. А мгновенное и бесконтрольное расширение сосудов – это прямой путь к куперозу.

Необходимо увеличить потребление воды и витаминов. Достаточное количество чистой воды помогает поддерживать базовый уровень увлажненности изнутри, а витамины выполняют ключевую восстановительную роль. Витамин А регулирует обновление клеток и борется с шелушением, витамин С стимулирует выработку коллагена для упругости и является мощным антиоксидантом, защищая от агрессивных факторов, а витамин Е укрепляет липидный барьер, удерживая влагу и смягчая кожу, поэтому их сочетание с внешним уходом создает комплексную защиту.

Не стоит растирать кожу на морозе. На морозе кожа становится сухой, менее эластичной и более хрупкой. Грубое растирание травмирует ее верхний слой, вызывая микротрещины, раздражение и усиливая шелушение. Особенно вредно делать это с помощью снега – его кристаллы будут вызывать дополнительные механические повреждения.

Чтобы согреть лицо на морозе, нужно аккуратно прикрыть щеки сухими теплыми ладонями или шарфом, чтобы восстановить кровообращение за счет собственного тепла.

# здоровье , зима , похолодание

