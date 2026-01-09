  • 9 января 20269.01.2026пятница
На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в ДТП погиб ребенок

Происшествия, 12:02 09 января 2026

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

40-летний водитель легкового автомобиля и ребенок погибли в ДТП на 394-м км федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск под Уватом. Два человека получили тяжелые травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Там столкнулись автомобиль Lexus и большегруз DAF. От удара прицеп большегруза развернуло поперек проезжей части. Вс связи с этим на федеральной трассе полностью ограничили движение.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы делают все, чтобы обеспечить проезд по федеральной трассе. Водителей призывают сбавить скорость и избегать опасных маневров на загородных дорогах.

