На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в ДТП погиб ребенок

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

40-летний водитель легкового автомобиля и ребенок погибли в ДТП на 394-м км федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск под Уватом. Два человека получили тяжелые травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Там столкнулись автомобиль Lexus и большегруз DAF. От удара прицеп большегруза развернуло поперек проезжей части. Вс связи с этим на федеральной трассе полностью ограничили движение.

Сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы делают все, чтобы обеспечить проезд по федеральной трассе. Водителей призывают сбавить скорость и избегать опасных маневров на загородных дорогах.