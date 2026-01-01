Обновленная поликлиника села Упорово приняла 44 тысячи пациентов

| Фото: пресс-служба Областной больницы №12 | Фото: пресс-служба Областной больницы №12

44 тыс. раз посетили жители с. Упорово новую поликлинику. Медучреждение открыло свои двери в апреле 2025 года после капитального ремонта, проведенного в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Были полностью обновлены кровля и фасад здания, а также коммуникации, двери и окна. Внутренняя отделка помещений также была выполнена с нуля.

Теперь новая поликлиника предлагает уютные и комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала.

Для посетителей предусмотрены удобная зона ожидания, просторные холлы и коридоры с современной мебелью. Подробная и наглядная навигация позволяет легко ориентироваться на двух этажах здания и находить нужные кабинеты.

В поликлинике ведут прием 11 врачей различных специальностей.

Заведующая поликлиникой Айсель Ямова отметила, что капитальный ремонт не только обновил внешний вид здания, но и значительно улучшил условия для всех, кто обращается за медицинской помощью.

Модернизация поликлиники и внедрение современного диагностического оборудования способствуют раннему выявлению заболеваний.

С момента открытия поликлиники 3 тыс. 839 человек прошли диспансеризацию, 764 — профилактический медицинский осмотр, проведено 4 тыс. 473 скрининговых обследования.