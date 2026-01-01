В гостях у тещи Житель Абатского округа выпил бутылку водки и сел за руль

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пьяный 46-летний водитель на "Ладе" был задержан автоинспекторами в с. Сычево в Абатском округе, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Показания алкотестера составили 1,37 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что был в гостях у тещи, выпил бутылку водки, поехал домой.

В 2024 году водитель уже был лишён права управления за пьяное вождение. Теперь он подлежит уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения, а его автомобиль конфискации.

В Сорокинском округе остановлен автомобиль Renault Fluence. У 47-летнего водителя показания алкотестера составили 0,20 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчина пояснил, что днём ранее пил водку в гостях у тёщи, поехал домой. На водителя составлен административный материал. Автомобиль помещён на стоянку.