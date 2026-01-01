  • 10 января 202610.01.2026суббота
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Пьяный студент в Ишиме угнал с мойки автомобиль и устроил смертельное ДТП

Происшествия, 10:46 10 января 2026

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельное ДТП спровоцировал пьяный студент-"бесправник" в Ишиме ночью 10 января, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Авария произошла на перекрёстке улиц Ленина и Большой Садовой.

Автомобили Nissan и "Лада" столкнулись сегодня около трёх часов ночи. От удара машины разбросало по перекрестку, в дорожный знак и в дерево.

По предварительным данным, 18-летний водитель иномарки, не имеющий права управления транспортом, выезжая на главную дорогу, не уступил дорогу отечественному автомобилю.

В ДТП погиб пассажир "Лады", 35-летний житель Ишима, 49-летний водитель был доставлен в больницу.

Водитель Nissan - студент техникума, он взял машину на автомойке, где проходит практику. Молодой был пьян. Показания алкотестера составили 0,51 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:46 10.01.2026Пьяный студент в Ишиме угнал с мойки автомобиль и устроил смертельное ДТП
09:01 10.01.2026Водитель "Лады" погиб в ДТП на улице Магистральной в Тюмени
18:46 09.01.2026Хозпостройки, дома и автомобили горели в Тюменской области 8 января
12:02 09.01.2026На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в ДТП погиб ребенок

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора