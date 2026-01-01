Пьяный студент в Ишиме угнал с мойки автомобиль и устроил смертельное ДТП

Смертельное ДТП спровоцировал пьяный студент-"бесправник" в Ишиме ночью 10 января, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Авария произошла на перекрёстке улиц Ленина и Большой Садовой.

Автомобили Nissan и "Лада" столкнулись сегодня около трёх часов ночи. От удара машины разбросало по перекрестку, в дорожный знак и в дерево.

По предварительным данным, 18-летний водитель иномарки, не имеющий права управления транспортом, выезжая на главную дорогу, не уступил дорогу отечественному автомобилю.

В ДТП погиб пассажир "Лады", 35-летний житель Ишима, 49-летний водитель был доставлен в больницу.

Водитель Nissan - студент техникума, он взял машину на автомойке, где проходит практику. Молодой был пьян. Показания алкотестера составили 0,51 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.