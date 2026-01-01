Водитель "Лады" погиб в ДТП на улице Магистральной в Тюмени
Смертельное ДТП произошло в Тюмени 10 января, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Автомобили "Лада Гранта" и Haval столкнулись на ул. Магистральной.
По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Haval выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения водитель отечественного автомобиля погиб на месте
По факту ДТП прокуратура Центрального административного округа Тюмени организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.