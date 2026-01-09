Общая стоимость произведенной продукции АПК Юргинского округа превысила 3,8 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 3,8 млрд рублей составила общая стоимость продукции, которая произведена предприятиями агропромышленного комплекса Юргинского округа за 2025 год. Об этом рассказала глава муниципального образования Виктор Васильев.

"С каждым годом показатель увеличивается. Наибольшая доля этой суммы в разрезе направлений сельхозоотрасли приходится на животноводство – 72 процента. Это продукты птицеводческих предприятия и комплекса, занимающегося разведением крупного рогатого скота", - уточнил глава округа.

Он отметил, что сельское хозяйство составляет основу экономики в Юргинском округе.

В агротехнологическом сезоне 2025 года растениеводы собрали более 72 тыс. т зерна при средней урожайности 27,3 центнера с гектара. Округ вошел в топ-три муниципалитета Тюменской области по урожайности рапса и картофеля.

Оксана Корнеенкова