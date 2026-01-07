В ДТП в Уватском районе погибла жительница Омской области
Один человек погиб, трое получили травмы в ДТП на 445 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе 7 января, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Столкнулись автомобили Hyundai и Geely, от удара машины раскидало по кюветам. Предварительно, водитель Geely выехал на встречную полосу.
68-летняя пассажирка Hyundai, жительница Омской области, погибла, ее дочь-водитель, жительница Ханты-Мансийска, получила ранения.
Водитель и пассажирка Geely, жители Когалыма, получили травмы. Обстоятельства этого ДТП устанавливаются.