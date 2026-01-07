  • 7 января 20267.01.2026среда
В ДТП в Уватском районе погибла жительница Омской области

Происшествия, 20:41 07 января 2026

Один человек погиб, трое получили травмы в ДТП на 445 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе 7 января, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Столкнулись автомобили Hyundai и Geely, от удара машины раскидало по кюветам. Предварительно, водитель Geely выехал на встречную полосу.

68-летняя пассажирка Hyundai, жительница Омской области, погибла, ее дочь-водитель, жительница Ханты-Мансийска, получила ранения.

Водитель и пассажирка Geely, жители Когалыма, получили травмы. Обстоятельства этого ДТП устанавливаются.

