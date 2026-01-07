  • 7 января 20267.01.2026среда
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Двоих молодых людей задержали за распространение наркотиков в Тюмени

Происшествия, 14:17 07 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Установлено, что полгода назад двое молодых людей начали заниматься реализацией запрещенных веществ. В одном из мессенджеров тюменцы 2005 и 2007 годов рождения приобретали наркотика.

Разовые дозы они в последующем распространяли путем оборудования тайников. В день преступления подозреваемые отправились раскладывать закладки, но по пути были задержаны оперативниками.

В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли у одного из злоумышленников 15 свертков, обмотанных изолентой.

Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком "соль". В настоящее время сотрудниками полиции обнаружено два тайника с закладками.

В ходе обыска квартиры полицейские обнаружили и изъяли еще один полимерный пакет с неизвестным веществом, электронные курительные устройства и весы. Общий вес изъятого - 50 гр.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# наркотики , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:48 07.01.2026Шесть техногенных пожаров ликвидировали в Тюменской области 6 января
14:17 07.01.2026Двоих молодых людей задержали за распространение наркотиков в Тюмени
11:49 07.01.2026Пять человек эвакуировали из четырехэтажки на пожаре в Тюмени
11:45 07.01.2026Тюменец пошел за покупками с чужой банковской картой

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора