Двоих молодых людей задержали за распространение наркотиков в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Установлено, что полгода назад двое молодых людей начали заниматься реализацией запрещенных веществ. В одном из мессенджеров тюменцы 2005 и 2007 годов рождения приобретали наркотика.

Разовые дозы они в последующем распространяли путем оборудования тайников. В день преступления подозреваемые отправились раскладывать закладки, но по пути были задержаны оперативниками.

В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли у одного из злоумышленников 15 свертков, обмотанных изолентой.

Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком "соль". В настоящее время сотрудниками полиции обнаружено два тайника с закладками.

В ходе обыска квартиры полицейские обнаружили и изъяли еще один полимерный пакет с неизвестным веществом, электронные курительные устройства и весы. Общий вес изъятого - 50 гр.