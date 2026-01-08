  • 8 января 20268.01.2026четверг
О традициях чаепития узнают тюменцы на лектории-практикуме

Общество, 15:55 08 января 2026

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Лекторий-практикум "Традиции чаепития: от самовара до современности" пройдет в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) 10 января. Начало мероприятия — в 13 часов.

Какова природа отличной от всех других традиций церемонии под названием "чаепитие по-русски"? Откуда взялись необыкновенные правила и привычки и такие же необыкновенные принадлежности русского чайного стола? Как и почему появились чай в стаканах с подстаканниками и самовары всех видов и назначений? Что значит пить чай "с полотенцем"?

Ответы на эти вопросы получат участники лектория-практикума. Они услышат увлекательную историю культурного бытования чая в России и узнают об охотниках до чая в отечественной литературе и искусстве. Гости встречи познакомятся с русскими чайными традициями и попробуют сделать уникальные авторские купажи, те самые, которые создавали наши предки.

Подробности можно узнать по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+

