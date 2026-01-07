  • 7 января 20267.01.2026среда
Подозреваемого в краже алкоголя ищет полиция в Тюмени

Происшествия, 17:43 07 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники полиции в Тюмени устанавливают личность мужчины, подозреваемого в краже, сообщает УМВД по Тюменской области.

В магазине "Пятерочка", расположенном по ул. Калинина, д. 9/1, неизвестный похитил алкогольную продукцию. Если вам известно о личности и местонахождении подозреваемого, сообщите по телефонам: +7 (3452) 291-120, либо 102.

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

