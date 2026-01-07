Шесть техногенных пожаров ликвидировали в Тюменской области 6 января

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 человек были эвакуированы на пожарах в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональное Управление МЧС России.

В первом часу ночи поступило сообщение о возгорании хозпостройки в с. Покровское в Ярковском округе. Огонь ликвидирован на площади 20 кв. м. Причина пожара устанавливается.

В шестом часу вечера загорелась хозяйственная постройка в с. Покровское в Тюменском округе. Огонь ликвидирован на площади 66 кв. м. Предварительная причина – короткое замыкание.

В восьмом часу вечера поступило сообщение о возгорании однокомнатной квартиры в жилом доме по ул. Республики. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасены два человека, эвакуированы пять человек.

В девятом часу вечера поступило сообщение о возгорании комнаты на третьем этаже восьмиэтажного дома на Шаимском проезде в Тюмени. Эвакуированы пять человек. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

Всего в Тюменской области 6 января зафиксировали шесть техногенных пожаров. Спасатели шесть раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и три раза оказали помощь населению.