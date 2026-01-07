Пять человек эвакуировали из четырехэтажки на пожаре в Тюмени
В восьмом часу вечера 6 декабря поступил вызов на пожар в многоквартирном жилом доме по ул. Республики, 178 областного центра, сообщает региональное Управление МЧС России.
Из задымленных помещений пожарно-спасательными подразделениями были спасены два человека, ещё пятеро человек эвакуированы.
На тушении работали 22 человека, было задействовано шесть единиц техники. Огонь повредил квартиру на площади 15 кв. м. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.