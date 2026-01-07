  • 7 января 20267.01.2026среда
Пять человек эвакуировали из четырехэтажки на пожаре в Тюмени

Происшествия, 11:49 07 января 2026

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В восьмом часу вечера 6 декабря поступил вызов на пожар в многоквартирном жилом доме по ул. Республики, 178 областного центра, сообщает региональное Управление МЧС России.

Из задымленных помещений пожарно-спасательными подразделениями были спасены два человека, ещё пятеро человек эвакуированы.

На тушении работали 22 человека, было задействовано шесть единиц техники. Огонь повредил квартиру на площади 15 кв. м. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

