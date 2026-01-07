В МЧС назвали главные риски для детей при катании с горки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специалисты экстренных служб Тюменской области назвали риски, с которыми может столкнуться ребенок при катании на горке. На Руси издревле катание с горок имело не только увеселительный, но и сакральный смысл и не только для детей, но и для взрослых. Считалось, что катающиеся с гор, пробуждают землю от зимней спячки, и верили, что скатывают зиму с пригорков, чтобы скорее приходила весна. Также верили, что чем больше и веселее скатишься, тем плодороднее лето будет.

Катание с ледяных гор – традиционная русская забава - не теряет актуальности и по сей день. Жители региона любят эту древнюю забаву, недаром практически все горки в зимние новогодние каникулы забиты под завязку: детишкам даже приходится стоять в очередях, чтобы, наконец, с ветерком скатиться вниз.

Управление МЧС по Тюменской области напоминает, что подниматься на горку следует только по лестнице, крепко держась за поручни. Запрещено взбираться по скату или пытаться залезть на внешние элементы конструкции. Съезжать следует только сидя, ногами вперёд. Стоя головой вперёд или вдвоём на одной горке кататься нельзя.

Перед спуском ребёнок должен убедиться, что внизу свободно. После съезда нужно сразу же отойти от выката, чтобы не мешать другим. Запрещены толкание других детей, лазание по внешним конструкциям, катание на мокрой или обледенелой горке. Недопустимо использовать горку не по назначению — например, выполнять на ней акробатические трюки или привязывать посторонние предметы. Родители должны внимательно следить за детьми и при необходимости сопровождать их при подъёме или спуске.