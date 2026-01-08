  • 8 января 20268.01.2026четверг
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Тюменцам рассказали, как не получить травму при катании на коньках

Общество, 08:02 08 января 2026

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Управление МЧС по Тюменской области напомнило правила безопасности на льду.

Для катания на коньках необходимо подобрать лёгкую, тёплую одежду, не стесняющую движений. Рекомендуется использовать спортивное термобельё. Надеть перчатки или варежки — это смягчит неприятные ощущения от соприкосновения рук со льдом при падении. Длинные волосы лучше собрать в хвостик, чтобы они не мешали.

Перед посещением катка необходимо проверить исправность коньков и ботинок, которые должны быть подобраны по размеру ноги. Важно правильно зашнуровать коньки: в области первых двух-трёх отверстий можно сильно не затягивать, а вот середину и верхнюю часть шнуровки нужно завязывать уже сильнее, чтобы пятка плотно прилегала к ботинку.

Лезвия коньков должны быть хорошо заточены, без трещин, зазубрин. Заточку следует производить только в специализированных центрах, самостоятельная заточка может привести к повреждению коньков и травмам.

Заходить на каток нужно не спеша, придерживаясь за бортик. На некоторых катках бывает разметка, указывающая направление движения. Но в большинстве случаев все движутся против часовой стрелки.

Не рекомендуется пересекать поток катающихся и не направляться против движения — это поможет избежать столкновений друг с другом.

Скорость движения на льду должна быть умеренной. Если катаешься неуверенно, лучше делать это в той части катка, где меньше людей, или ближе к бортику.

При неизбежном падении лучше расслабиться и постараться сгруппироваться и упасть набок. Избегать падения на спину, так как оно одно из самых опасных.

Не пытаться ухватиться за других людей, чтобы избежать падения, — у многих это происходит рефлекторно. После падения сначала нужно встать на колени, затем упереться носком одной ноги в лёд и медленно распрямить вторую ногу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , коньки , травмы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:30 08.01.2026Тюменцев научат анализировать кино
12:01 08.01.2026На трассе под Уватом усилят контроль за соблюдением ПДД
11:29 08.01.2026Как действовать при ожоге от фейерверка, объяснил врач
11:09 08.01.2026На ночную экскурсию с фонариком приглашает Музей тюменских историй

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора