Тюменцам рассказали, как не получить травму при катании на коньках

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Управление МЧС по Тюменской области напомнило правила безопасности на льду.

Для катания на коньках необходимо подобрать лёгкую, тёплую одежду, не стесняющую движений. Рекомендуется использовать спортивное термобельё. Надеть перчатки или варежки — это смягчит неприятные ощущения от соприкосновения рук со льдом при падении. Длинные волосы лучше собрать в хвостик, чтобы они не мешали.

Перед посещением катка необходимо проверить исправность коньков и ботинок, которые должны быть подобраны по размеру ноги. Важно правильно зашнуровать коньки: в области первых двух-трёх отверстий можно сильно не затягивать, а вот середину и верхнюю часть шнуровки нужно завязывать уже сильнее, чтобы пятка плотно прилегала к ботинку.

Лезвия коньков должны быть хорошо заточены, без трещин, зазубрин. Заточку следует производить только в специализированных центрах, самостоятельная заточка может привести к повреждению коньков и травмам.

Заходить на каток нужно не спеша, придерживаясь за бортик. На некоторых катках бывает разметка, указывающая направление движения. Но в большинстве случаев все движутся против часовой стрелки.

Не рекомендуется пересекать поток катающихся и не направляться против движения — это поможет избежать столкновений друг с другом.

Скорость движения на льду должна быть умеренной. Если катаешься неуверенно, лучше делать это в той части катка, где меньше людей, или ближе к бортику.

При неизбежном падении лучше расслабиться и постараться сгруппироваться и упасть набок. Избегать падения на спину, так как оно одно из самых опасных.

Не пытаться ухватиться за других людей, чтобы избежать падения, — у многих это происходит рефлекторно. После падения сначала нужно встать на колени, затем упереться носком одной ноги в лёд и медленно распрямить вторую ногу.