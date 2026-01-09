  • 9 января 20269.01.2026пятница
Тюменская область отметила День фигурного катания

Общество, 22:30 08 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показательные выступления фигуристов, викторины, мастер-классы от инструкторов провели для жителей Тюменской области в День фигурного катания 8 января. Финал большого праздника состоялся на катке "Сердце Тюмени" по ул. Уездной.

Собравшихся поприветствовала председатель президиума Тюменской областной федерации фигурного катания Лариса Якушева. По ее словам, в регионе активно развивают это направление спорта. Так, функционируют отделения, которые воспитывают фигуристов в Тюменском муниципальном округе, Тобольске. В них занимаются более 700 детей.

"Сегодня покажем лишь малую часть прекрасных выступлений, которые могут представить фигуристы. Желаем всем, кто интересуется этим видом спорта, больше узнавать о нас, тюменских спортсменах, больше кататься, проводить время со своей семьей, друзьями на катках и приобщаться к замечательному виду спорта. Этот праздник сегодня проводится ради этих прекрасных целей. Всех с праздником!", – произнесла Лариса Якушева.

﻿

Председатель Тюменской городской думы, председатель федерации лыжных гонок и биатлона Светлана Иванова напомнила, что именно Федерация фигурного катания Тюменской области стала генератором идей замечательного фестиваля.

"Именно они вышли с предложением на российский уровень и проговорили необходимость проведения всероссийского Дня фигурного катания во всей стране. Предложение было поддержано, и сегодня мы с вами второй раз на этом замечательном празднике. Событие объединяет нас: здесь и дети, и взрослые, и бабушки, и дедушки, папы и мамы. Это говорит о том, что мы единая большая тюменская дружная семья. Нашим президентом 2026 год объявлен Годом единства народов России. А федерация фигурного катания Тюменской области уже объединяет всех нас в единое целое", – сказала Светлана Иванова.

На катке "Сердце Тюмени" на Уездной было многолюдно. Люди съехались сюда семьями. Василий пришел с двумя дочками. Первая еще учится уверенно стоять на коньках. Вторая еще маленькая – недавно ей исполнилось три года, но у папы уже есть желание поставить ее на лед.

"Мы случайно попали на этот праздник. Все очень нравится. Девчонки – молодцы, красиво танцуют, публика поддерживает. Все здорово. Катание на коньках – это весело. Для детей это в первую очередь развитие всего организма и координации. Я тоже встал на коньки в детстве, где-то ближе к десяти годам”, – поделился он.

Подруги Кристина и Алена не знали о празднике, просто пришли на каток отдохнуть в компании друзей.

"Мы рады, что в Тюмени начали проводить такие масштабные праздники. Это очень сильно греет душу. Понравились выступления ребят, очень круто!”, – отметили девушки.

По мнению подруг, такие фестивали могут подстегивать тюменцев к занятиям на коньках.

﻿

Отметим, в Тюмени праздник состоялся на нескольких площадках: "Улётный каток" (ул. Герцена, 63/1), "Тюмень каток" (у мультицентра "Контора пароходства"), "Сердце Тюмени" (ул. Фармана Салманова, 2 и ул. Уездная, 1). Отметим, только за первую неделю 2026 года на ледовые площадки областной столицы вышли более 50 тыс. человек.

К празднованию также присоединились Ишим, Тобольск, Тюменский округ и другие муниципалитеты региона.

В Тюменском муниципальном округе День фигурного катания провели в крытом ледовом катке спортшколы №2 пос. Винзили.

Яркие показательные выступления талантливые фигуристы представили тоболякам во дворце спорта "Кристалл".

"Сегодня дворец спорта "Кристалл" едва смог вместить всех, кто пришел на яркое шоу фигурного катания. У нас в Тобольске катаются все – от малышей четырех лет до активных любителей 60+, а в спортшколе №1 – четыре тренера готовят более 200 спортсменов", – сказал глава Тобольска Петр Вагин.

Всероссийский День фигурного катания впервые в стране отметили в 2025 году по инициативе Тюменской области.

Инна Пахомова

﻿
