Жителям Тюменской области рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени, где зима царит на протяжении нескольких месяцев, есть множество мест, где можно насладиться катанием на сноуборде. Управление МЧС по Тюменской области напоминает правила безопасности.

При катании на сноуборде необходимо использовать защитное снаряжение. Шлем защищает голову от ударов о твёрдые поверхности, очки — от яркого солнечного света, ветра и снега, перчатки — помогают сохранять руки тёплыми и сухими.

Следует соблюдать принцип многослойности в одежде: первый слой — термобельё для отвода влаги, второй — согревающий (флисовая кофта), третий — куртка и штаны с защитой от влаги и ветра.

Хорошо использовать специальные сноубордические носки из синтетики или шерсти, которые отводят влагу и имеют уплотнения в зонах давления ботинка.

На склоне необходимо контролировать скорость и траекторию движения, выбирать скорость и стиль катания в соответствии с личными возможностями, рельефом, погодными условиями и плотностью потока на склоне.

Важно соблюдать дистанцию, избегать остановок в узких местах, за перегибами склонов и на участках с ограниченной видимостью. В случае падения в подобной зоне необходимо покинуть её незамедлительно.

Подниматься пешком по склону разрешается исключительно по его краю.

В экстренных ситуациях каждый участник катания обязан оказать посильную помощь пострадавшему и незамедлительно проинформировать службу спасения. Место происшествия нужно обозначить, чтобы предупредить об опасности других катающихся. Например, поставить скрещённые палки или лыжи, чтобы издалека предупредить спускающихся сверху. Участники и свидетели инцидента должны обменяться необходимыми контактами друг с другом.

Экстремальный вид спорта сноубординг возник в середине 60-х годов прошлого века в США. Он представляет собой катание на специальной доске (сноуборде) по снежным склонам. В 1998 году сноубординг стал олимпийским видом спорта. С тех пор на Олимпийских играх проходят соревнования по сноубордингу в различных дисциплинах, таких как слалом, параллельный слалом, фристайл и борьба с элементами паркура. В настоящее время сноубординг является одним из самых популярных зимних видов спорта. Его занимаются миллионы людей по всему миру, и это число продолжает расти. \\Тюменская