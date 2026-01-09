  • 9 января 20269.01.2026пятница
Правила посещения термальных источников с детьми рассказали тюменцам

Общество, 14:47 09 января 2026

Екатерины Видт, ИА "Тюменская линия" | Фото: Екатерины Видт, ИА "Тюменская линия"

Когда можно брать ребёнка с собой на термальные источники и не навредить его здоровью, рассказал педиатр Никита Борисенков.

По словам врача, дети до года – под строгим запретом. Их организм ещё не умеет правильно реагировать на перегрев. "У младенцев система терморегуляции работает очень нестабильно. Они быстро перегреваются и практически не умеют эффективно охлаждаться. Сердце и сосуды могут просто не справиться. Риски теплового удара, обезвоживания и даже потери сознания здесь слишком высоки, чтобы экспериментировать", - отметил специалист.

Как сообщает "МегаТюмень", возраст от одного до трёх лет тоже нельзя считать безопасным. В этом возрасте нагрузка всё ещё чрезмерная. Даже если ребёнок выглядит крепким и активным, это не показатель готовности организма. Максимум, что можно рассматривать, это тёплый детский бассейн, если он действительно не горячий.

Минимальным допустимым возрастом для посещения горячих источников педиатр называет 4-5 лет. Для ребёнка безопасной считается температура 37-38 градусов. Всё, что выше 39 – это уже зона риска. 40 градусов – однозначное "нет", даже если взрослым кажется, что это терпимо.

Любые признаки простуды, повышенная температура, проблемы с пищеварением, кожные высыпания, хронические заболевания сердца, нервной системы, почек, эндокринные нарушения – всё это повод отказаться от купания. Собираясь на источники, родителям стоит заранее настроиться не только на отдых, но и на повышенную внимательность: термометр, питьевая вода и возможность быстро переодеть ребёнка в сухую тёплую одежду – это не мелочи, а базовая безопасность.

