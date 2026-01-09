  • 9 января 20269.01.2026пятница
Семь тюменских предприятий повысили производительность в 2025 году

Губернатор, 15:45 09 января 2026

из Telegram-канала губернатора Тюменской области | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области

Семь тюменских предприятий повысили производительность в 2025 году благодаря работе в рамках реализации федерального проекта "Производительность труда". Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Есть примеры предприятий с впечатляющими результатами. Так, благодаря внедрению инструментов бережливого производства, на молочном комбинате "Ситниковском" выработка увеличилась на 19 процентов, у типографии "Флагман" – более чем на 25 процентов, а у строительной компании "СтоунСтрой" – в два с половиной раза", - отметил глава региона.

Внедрять современные инструменты и подходы в производство тюменским предприятиям помогает Региональный центр компетенций. На сегодня им успешно реализовано более 120 проектов. Эту работу осуществляют в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

