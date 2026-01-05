Александр Моор: 72 общественные территории преобразились за год в муниципалитетах Тюменской области

Создание комфортной среды для жителей Тюменской области продолжится в наступившем 2026 году. Об этом рассказал глава региона Александр Моор.

"В этой сфере традиционно Тюменская область сохраняет высокие позиции, - отметил он. - За 2025 год мы преобразили 72 общественных территории в муниципалитетах".

Так, в Тюмени открыт бульвар Ершова и сквер Медицинских работников, в Тобольске – Спортивный сквер, а в Увате благоустроили парк и площадь Нефтяников.

Отдельная гордость – обновлённая центральная площадь в Заводоуковске. Этот проект стал победителем всероссийского конкурса.

"В индексе качества городской среды Тюменская область заняла четвёртое место среди регионов России и пятое – на международной выставке-конференции по развитию комфортной городской среды, - напомнил губернатор. - Продуктивно работать в этом направлении нам помогает национальный проект "Инфраструктура для жизни".